Зеленский ввел санкции против российской компании «Витрина ТВ»

Киев, 12 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о наложении санкций сроком на пять лет против российской компании «Витрина ТВ».

Совет СНБО решил ввести санкции против «Витрина ТВ» на пять лет из-за трансляции российских телеканалов. Об этом ранее сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер"», — сказано в указе.

Ранее Киев пообещал ввести антироссийские санкции в случае «необходимости». С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

Он высказался после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), а также президента Украины Владимира Зеленского. Данилов отметил, что Киев введет санкции против Москвы при «необходимости». Также СНБО принял рестрикции против компаний-владельцев телеканала «Наш».