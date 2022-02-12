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«АвтоВАЗ» дал старт производству новой LADA Vesta FL

«АвтоВАЗ» дал старт производству новой LADA Vesta FL
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Ижевск, 12 февраля. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» собирается запустить производство нового автомобиля LADA Vesta FL.

Долгожданная премьера обновленной версии машины должна состояться уже этой весной. Рынок пополнится рестайлинговой LADA Vesta, которая получила приставку FL 2022. Об этом пишет портал SpeedMe.

На данный момент известно, что сейчас автопроизводитель занимается выпуском тестовых моделей. Также он изучает кадры, готовит модель к презентации и снимает рекламные материалы. Компания уже провела первый кастинг, в ходе которого были отобраны актеры для первого видеоролика. Съемки пройдут в Московской области.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» готовится к созданию машин на архитектуре CMF-B альянса Renault-Nissan. Серийная сборка моделей на французской архитектуре должна стартовать в 2023 году.

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