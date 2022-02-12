ЕС подготовил пакет «тяжелых санкций» против России

Киев, 12 февраля. Готов пакет «тяжелых санкций» против России от ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О готовности пакета «тяжелых санкций» Кулебе сообщил в ходе телефонного разговора глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Министр иностранных дел Украины поделился информацией в своем Twitter-аккаунте.

«В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям», — написал Дмитрий Кулеба в соцсети.

В МИД РФ ранее отмечали, что обвинения Запада в «российской агрессии» и якобы в возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает свои войска исключительно по своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это не должно никого волновать