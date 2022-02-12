Врач-сомнолог Мельников объяснил причины ночных пробуждений

Москва, 12 февраля. Врач-сомнолог Александр Мельников ответил агентству «Прайм» на вопрос, что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам.

По словам Александра, ответ на вопрос, что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам, зависит от массы нюансов. Иногда это нормально, а иногда может свидетельствовать о бессоннице. Передает агентство «Прайм» слова специалиста по медицине сна Европейского общества исследования сна Александра Мельникова.

«Несколько коротких пробуждений за ночь – это норма», — подчеркнул сомнолог.

Александр рекомендует обратить внимание можете ли вы сразу заснуть после пробуждения или долго ворочаетесь в попытках это сделать. Он утверждает, что если человек долго не может уснуть, то это является признаком бессонницы. Также немаловажно понять причины ночных пробуждений.

«Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины», — пояснил Мельников.

И, наконец, стоит внимательно прислушаться к себе и понять действительно ли вы высыпаетесь за ночь. Если ответ «нет», то это является поводом заняться изучением вашего сна, который с высокой вероятностью нарушен. Александр также подчеркнул, что храп тоже может влиять на сон из-за нарушения дыхания.

На эти и другие вопросы вам поможет ответить врач-сомнолог. Он также может назначить ночное сомнологическое исследование для составления более полной картины.

Ранее врач сомнолог Кудинов предупредил о риске внезапной смерти во сне из-за храпа в следствие повышенного риска остановки дыхания.