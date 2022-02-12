Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 03:45
03:28
Происшествия
Иномарка сбила сотрудника Росгвардии на пешеходном переходе в Купчино
03:24
Политика
ЕС подготовил пакет «тяжелых санкций» против России
03:03
Общество
Врач-сомнолог Мельников объяснил причины ночных пробуждений
02:44
Политика
Журналист Макдональд рассказал о конфузе Лиз Трасс на Красной площади
02:25
Происшествия
Пассажиры спаслись из горящего трамвая в Петербурге
02:16
Политика
Рига призывает граждан Латвии покинуть Украину
02:00
Политика
Публицист Союстов: Показное единство западных «демократий» разрушается прямо на глазах
01:54
Политика
Салливан: Россия не принимала решение проявлять агрессию в сторону Украины
01:37
Политика
Издание Bloomberg указало на новую дату «вторжения» на Украину
01:29
Общество
Великобритания зафиксировала первый летальный исход от африканской лихорадки Ласса
Все новости

Врач-сомнолог Мельников объяснил причины ночных пробуждений

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 03:03
Общество
Врач-сомнолог Мельников объяснил причины ночных пробуждений
pexels.com  /  Kampus Production

Москва, 12 февраля. Врач-сомнолог Александр Мельников ответил агентству «Прайм» на вопрос, что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам.

По словам Александра, ответ на вопрос, что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам, зависит от массы нюансов. Иногда это нормально, а иногда может свидетельствовать о бессоннице. Передает агентство «Прайм» слова специалиста по медицине сна Европейского общества исследования сна Александра Мельникова.

«Несколько коротких пробуждений за ночь – это норма», — подчеркнул сомнолог.

Александр рекомендует обратить внимание можете ли вы сразу заснуть после пробуждения или долго ворочаетесь в попытках это сделать. Он утверждает, что если человек долго не может уснуть, то это является признаком бессонницы. Также немаловажно понять причины ночных пробуждений.

«Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины», — пояснил Мельников.

И, наконец, стоит внимательно прислушаться к себе и понять действительно ли вы высыпаетесь за ночь. Если ответ «нет», то это является поводом заняться изучением вашего сна, который с высокой вероятностью нарушен. Александр также подчеркнул, что храп тоже может влиять на сон из-за нарушения дыхания.

На эти и другие вопросы вам поможет ответить врач-сомнолог. Он также может назначить ночное сомнологическое исследование для составления более полной картины.

Ранее врач сомнолог Кудинов предупредил о риске внезапной смерти во сне из-за храпа в следствие повышенного риска остановки дыхания.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Врач-сомнолог Мельников объяснил причины ночных пробуждений
сон храп Врач-сомнолог Александр Мельников нарушения сна ночные пробуждения
Комментировать