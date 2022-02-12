Журналист Макдональд рассказал о конфузе Лиз Трасс на Красной площади

Москва, 12 февраля. Глава МИД Британии Лиз Трасс оделась в меховую шубу и шапку в плюсовую температуру и своим поступком рассмешила жителей России.

Для прогулки по Москве в плюс два градуса тепла Трасс выбрала меховую шапку и шубу. Об этом рассказал журналист Брайан Макдональд в своем Twitter-аккаунте.

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — написал ирландец.

Для наглядной демонстрации сути конфуза журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом Британии Деборой Броннерт, которая решила вовсе не надевать головной убор и расстегнула плащ.

«На контрасте с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо», — заключил Макдональд.

Известно, что пользователи сети уже успели создать огромное количество мемов про Лиз Трасс после ее визита в Москву. Ранее глава МИД Британии успела оконфузиться в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.