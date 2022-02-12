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Рига призывает граждан Латвии покинуть Украину

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 02:16
Политика
Рига призывает граждан Латвии покинуть Украину
flickr.com  /  Maurice van Gestel

Рига, 12 февраля. МИД Латвии призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рига призывает использовать для выезда из страны любые доступные способы — авиарейсы или сухопутные маршруты, в направлении в или через страны Евросоюза, либо НАТО. Граждане Латвии, которые не могут покинуть страну в силу обоснованных причин, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство.

МИД Латвии призывает не путешествовать на Украину. Предупреждение также было распространено в виде смс-сообщений всем зарегистрированным латвийцам, находящимся в стране. Подчеркивается, что посольство Латвии работает в полном объеме и усиленном режиме.

Ранее Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину. Ведомство предложило использовать частные виды транспорта.

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