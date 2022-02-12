Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 02:15
02:00
Политика
Публицист Союстов: Показное единство западных «демократий» разрушается прямо на глазах
01:54
Политика
Салливан: Россия не принимала решение проявлять агрессию в сторону Украины
01:37
Политика
Издание Bloomberg указало на новую дату «вторжения» на Украину
01:29
Общество
Великобритания зафиксировала первый летальный исход от африканской лихорадки Ласса
01:21
Общество
Юрист Данилов посоветовал не перевозить алкоголь без маркировок
01:08
Политика
Захарова назвала показательной «истерику» Белого дома
01:02
Политика
Тимошенко назвала Минские соглашения целью эскалации у границ
00:47
Общество
Свердловская область лидировала по показателям «дачной амнистии» среди регионов России
00:42
Происшествия
Плита придавила человека во время работ на северо-западе Москвы
00:34
Политика
НАТО заявила о готовности к любому сценарию событий вокруг Украины
Все новости

Салливан: Россия не принимала решение проявлять агрессию в сторону Украины

Политика
Салливан: Россия не принимала решение проявлять агрессию в сторону Украины
Global Look Press  /  Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Вашингтон, 12 февраля. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что в штатах не утверждают о принятии итогового решения России о нападении на Украину.

США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение напасть на соседнюю Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Видеозапись брифинга была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы не говорим, что окончательное решение принято президентом России (Владимиром Путиным)», - сказал Салливан.

Также он назвал некорректным ранее опубликованное сообщение телеканала PBS. По информации PBS Америка заключила, что Путин якобы принял решение вторгнуться на Украину и соответствующие приказы уже успели поступить в войска.

Напомним, что Россия отрицает все заявления Запада о наличии «агрессивных планов» в отношении Украины. Недавно Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что все российские войска находятся на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Салливан: Россия не принимала решение проявлять агрессию в сторону Украины
украина Джейк Салливан россия сша нападение вооруженный конфликт
Комментировать