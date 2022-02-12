Салливан: Россия не принимала решение проявлять агрессию в сторону Украины

Вашингтон, 12 февраля. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что в штатах не утверждают о принятии итогового решения России о нападении на Украину.

США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение напасть на соседнюю Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Видеозапись брифинга была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы не говорим, что окончательное решение принято президентом России (Владимиром Путиным)», - сказал Салливан.

Также он назвал некорректным ранее опубликованное сообщение телеканала PBS. По информации PBS Америка заключила, что Путин якобы принял решение вторгнуться на Украину и соответствующие приказы уже успели поступить в войска.

Напомним, что Россия отрицает все заявления Запада о наличии «агрессивных планов» в отношении Украины. Недавно Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что все российские войска находятся на территории РФ.