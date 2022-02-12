Издание Bloomberg указало на новую дату «вторжения» на Украину

Вашингтон, 12 февраля. Американское правительство уверено, что Россия собирается провести «вторжение» на Украину» 15 февраля. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на официальные лица США.

В агентстве уверены, что Москва может устроить провокацию в Донбассе. Также, по мнению источника, возможна попытка «захвата» Киева. При этом военные действия якобы начнутся уже во вторник, 15 февраля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может устроить «вторжение» даже во время Олимпийских игр в Пекине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отправку американских войск в Польшу. По ее мнению, таким образом Белый дом демонстрирует свою истерику, поскольку жаждет спровоцировать войну любыми возможными методами, включая дезинформацию и применение угроз.