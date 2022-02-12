Великобритания зафиксировала первый летальный исход от африканской лихорадки Ласса

Лондон, 12 февраля. Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) зафиксировало первый летальный исход от обнаруженной в конце 1960-х годов африканской лихорадки Ласса.

Смерть человека от лихорадки Ласса была зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии. Всего на текущий момент в стране обнаружено три случая заболевания лихорадкой. Агентство отметило, что риска для широкой общественности африканская лихорадка сейчас не представляет. Об этом передают РИА Новости.

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. Заражение этим заболеванием происходит через еду, воду или контакт с фекалиями, кровью или слюной крыс. Также вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Инкубационный период болезни может составлять до трех недель. В настоящее время вакцина от этого вирусного заболевания отсутствует.

Течение заболевания у большинства людей мало чем отличается от малярии или лихорадки Денге, но в тяжелых случаях она может вызывать обильные кровотечения и походить на заболевание, вызванное вирусом Эбола.Диагноз подтверждается с помощью анализа крови или других тканей тела.

Ранее в Калининградской области был обнаружен опасный для человека орнитоз птиц, который способен вызывать интоксикацию, лихорадку, поражение внутренних органов и ЦНС.