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Юрист Данилов посоветовал не перевозить алкоголь без маркировок

Общество
Юрист Данилов посоветовал не перевозить алкоголь без маркировок
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Москва, 12 февраля. Любые пищевые продукты с содержанием этилового спирта более 0,5% в объеме свыше десяти литров должны быть маркированы в соответствии с законом. Соответствующее заявление сделал юрист Василий Данилов.

Данилов заявил, что в текущем году закон России усилил административную ответственность за незаконную перевозку спиртных напитков физическими лицами. По словам юриста, эта норма работает с 2018 года. Адвокат отметил, что она предусматривает ответственность за перемещение немаркированного алкоголя, передает агентство «Прайм».

Ранее за нарушение этого закона гражданин мог получить штраф от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя. Однако в этом году за это правонарушение будут вводить санкции от пятнадцати до двадцати тысяч рублей.

Адвокат Анатолий Миронов рассказал о «зимних» штрафах для водителей. По словам юриста, в этот период для автовладельцев увеличивается угроза «сезонных» штрафов.

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