Захарова назвала показательной «истерику» Белого дома

Москва, 12 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отправку американских войск в Польшу, назвала показательной истерику Белого дома.

Захарова отметила, что «англосаксам нужна война». Вашингтон отправил дополнительных 3 тысяч военнослужащих в Польшу. Об этом официальный представитель МИД заявила РИА Новости.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — сказала Захарова.

Ранее Белый дом выразил надежду на скорый диалог президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой и продолжать переговоры относительно европейской безопасности. Об этом рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.