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Тимошенко назвала Минские соглашения целью эскалации у границ

Политика
Тимошенко назвала Минские соглашения целью эскалации у границ
wikipedia.org  /  European People's Party

Киев, 12 февраля. Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко заявила о связи эскалации у границ страны с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений.

Ссылаясь на опыт и слова политологов, Тимошенко назвала маловероятной полномасштабную войну против Украины на сегодняшний день. Об этом она заявила на телеканале «Украина».

«Это говорит о том, что есть другая цель этой эскалации, напряжения, которое сегодня происходит возле наших границ. Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения», — сказала Тимошенко.

При этом она назвала минские договоренности недопустимыми для Украины. Кроме того, по словам Тимошенко, на сегодняшний день недостаточно российских военных и техники у украинских границ, чтобы начать полномасштабную войну.

Россия не раз отрицала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что РФ никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается отправлять американских военных на Украину из-за угрозы столкновения с Россией. В интервью телеканалу NBC он отметил, что открытый вооруженный конфликт с русскими может спровоцировать начало третьей мировой войны.

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