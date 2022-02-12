Свердловская область лидировала по показателям «дачной амнистии» среди регионов России

Екатеринбург, 12 февраля. Росреестр в рамках программы «дачная амнистия» в 2021 году зарегистрировал 261 008 объектов индивидуального жилищного строительства. Среди регионов РФ по показателям лидировала Свердловская область (14 338).

Второе место заняла Республика Татарстан (13 240 объектов), третье — Ставропольский край (12 354 объектов), четвертое — Белгородская область (10 389 объектов), а рейтинг замкнула Иркутская область (9426). Информацию об этом передает издание «Известия».

«Такая динамика связана с распространением упрощенного порядка регистрации на жилые и садовые дома, которые расположены на земельных участках для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта и соответствуют параметрам объекта индивидуального жилищного строительства», — отмечают в Росреестре.

Ранее адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин рассказал о рисках лишиться своей загородной недвижимости. По его словам, во многом это зависит от спроса и финансово-экономической привлекательности объекта.