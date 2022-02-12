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НАТО заявила о готовности к любому сценарию событий вокруг Украины

Политика
НАТО заявила о готовности к любому сценарию событий вокруг Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 12 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после обсуждения украинского вопроса с президентом США и лидерами других западных стран заявил, что организация остается единой и готова к любому сценарию.

Столтенберг в своем Twitter-аккаунте рассказал о встрече с лидерами стран-союзников НАТО, где обсуждался вопрос «высокого риска агрессии против Украины».

«Принял участие во встрече лидеров стран, инициированной президентом США, чтобы обсудить высокий риск будущей агрессии со стороны России против Украины», — написал он.

По его словам, НАТО также остается открытой к диалогу и гарантирует защиту всем союзникам в случае «агрессивных действий» России в отношении соседнего государства. Запад в последнее время часто выражает обеспокоенность якобы активностью российских военных у границ Украины.

Кремль ни раз отвергал эти обвинения, заявляя о том, что не планирует ни на кого нападать. Также в Москве считают, что эти обвинения используются странами запада как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи границ России.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что российские военные находятся только на российских территориях.

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