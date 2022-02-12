Украина ожидает поставку британских военных катеров с современными ракетами Sea Spear

, 12 февраля. Строящиеся для Украины в Великобритании катера должны получить современные противокорабельные боеприпасы Sea Spear.

Киев пока не получила современные противокорабельные ракеты от Лондона. Ранее посол Украины в Великобритании сообщил, что возможна скорая передача данного вооружения.

Речь идет о поставках ракет Sea Spear («Морское копье») в рамках контракта на приобретение Киевом серии британских ракетных катеров. Sea Spear — это адаптация британской противотанковой ракеты Brimstone, изначально разработанной для вооружения вертолетов и самолетов.

Власти Украины и Великобритании не скрывают, что основным противником и потенциальной мишенью для них считают российские корабли в Черном и Азовском морях. Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» отмечает, что данные катера будут приближаться по габаритам к российским малым ракетным кораблям типа «Буянов» или «Каракуртов».

Ранее стало известно, что украинский ракетный катер «Прилуки» восьмой год служит без снарядов. Он должен был получить новейшие ракеты, которые Киев так и не разработал.