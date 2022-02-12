Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 00:44
00:42
Происшествия
Плита придавила человека во время работ на северо-западе Москвы
00:34
Политика
НАТО заявила о готовности к любому сценарию событий вокруг Украины
00:23
Политика
Украина ожидает поставку британских военных катеров с современными ракетами Sea Spear
00:19
Политика
Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО
00:16
Общество
Исследование: 95% учителей считают эффективным разделение школьников по типам восприятия
00:16
Экономика
ФНС: налог «для богатых» принес в бюджет 636 млрд рублей
00:16
Общество
Половина российских сотрудников поддерживает романы на работе
00:11
Общество
Губернатор ХМАО Комарова в шутку попросила связать руки мэра Мегиона за стук ручкой
00:05
Политика
МИД России: против Москвы ведется скоординированная информационная атака Запада
00:02
Политика
«Зрада» космических масштабов: публицист Альгис Микульскис о потерянной гордости Украины
Все новости

Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО

Политика
Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 12 февраля. НАТО выглядит жалко, а Запад погряз в разногласиях из-за украинского кризиса. Президент РФ Владимир Путин показал, что с российской армией нужно считаться, об этом пишет британское издание The Spectator.

По мнению автора, маневры вооруженных сил России являются игрой, которая призвана проверить решимость Альянса. В таком случае российский лидер может записать последние недели в свой актив.

«Он доказал, что ни одна западная страна не горит желанием отвечать военными действиями на вопиющую угрозу суверенному государству. Также его успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий в контексте военной угрозы с Востока», — подчеркнуло издание.

Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Автор напомнил, что Украина не входит в НАТО, хотя подает заявки с 2008 года. Поэтому Альянс в случае «вторжения» не сможет вмешаться в полной мере. Поэтому Киев может рассчитывать разве что на поставки легкого вооружения и снаряжения.

Ранее обозреватели издания The Diplomat заявили о впечатляющих боевых возможностях модернизированных подлодок ВМФ РФ. По их словам, российский флот заметно преобразился.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО
путин нато запад
Комментировать