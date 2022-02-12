Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО

Лондон, 12 февраля. НАТО выглядит жалко, а Запад погряз в разногласиях из-за украинского кризиса. Президент РФ Владимир Путин показал, что с российской армией нужно считаться, об этом пишет британское издание The Spectator.

По мнению автора, маневры вооруженных сил России являются игрой, которая призвана проверить решимость Альянса. В таком случае российский лидер может записать последние недели в свой актив.

«Он доказал, что ни одна западная страна не горит желанием отвечать военными действиями на вопиющую угрозу суверенному государству. Также его успех заключается в демонстрации неспособности Запада прийти к согласию по вопросу направленности возможных санкций. Никогда прежде НАТО не выглядела так жалко, а западные правительства не обнаруживали столько разногласий в контексте военной угрозы с Востока», — подчеркнуло издание.

ФБА «Экономика сегодня» /

Автор напомнил, что Украина не входит в НАТО, хотя подает заявки с 2008 года. Поэтому Альянс в случае «вторжения» не сможет вмешаться в полной мере. Поэтому Киев может рассчитывать разве что на поставки легкого вооружения и снаряжения.

Ранее обозреватели издания The Diplomat заявили о впечатляющих боевых возможностях модернизированных подлодок ВМФ РФ. По их словам, российский флот заметно преобразился.