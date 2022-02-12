Исследование: 95% учителей считают эффективным разделение школьников по типам восприятия

Москва, 12 февраля. Значительная часть опрошенных российских учителей (95%) верят, что дети делятся на «визуалов» и «аудиалов» и «кинестетиков». Также они считают, что обучение в доминирующем типе восприятия будет эффективнее, следует из результатов исследования ученых Российской академии образования (РАО).

Многие полагают, что зрительная, слуховая и кинестетическая информация обрабатывается в разных частях мозга, передают «Известия». При этом ученые утверждают, что научных фактов, подтверждающих этот миф нет. Школьники учатся эффективнее, если получают мультимодальную информацию, то есть ту, которая обрабатывается посредством различных органов чувств.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук академик и действительный член РАО Евгений Ямбург объяснил нежелание педагогов работать в школе чрезмерной нагрузкой.