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ФНС: налог «для богатых» принес в бюджет 636 млрд рублей

Экономика
ФНС: налог «для богатых» принес в бюджет 636 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 12 февраля. Дополнительный налог на доходы россиян более пяти млн рублей в год составил 636,4 млрд рублей. Соответствующей информацией поделились в Федеральной налоговой службе.

Около 553 млрд рублей из этих 636,4 млрд направили в бюджеты регионов. По прогнозам Министерства финансов, дополнительный налог должен был принести 60 млрд рублей. Однако федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей, что на 38% больше ожидаемого показателя, передают «Известия».

В течение девяти месяцев прошлого года налогооблагаемый список повышенной ставки доходов составил 4,66 трлн рублей. На трудовые договора из них пришлось 847 млрд рублей. Законопроект затрагивает россиян, зарабатывающих в месяц более 416 тыс. рублей или получивших столько от операций с ценными бумагами.

Правительство России ранее выделило примерно 56 млрд рублей для развития атомной энергетики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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