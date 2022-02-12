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Половина российских сотрудников поддерживает романы на работе

Общество
Половина российских сотрудников поддерживает романы на работе
pixabay.com

Москва, 12 февраля. Почти половина опрошенных россиян выразили поддержку отношениям на работе. Еще треть респондентов (33%) одобряет отношения, если они не мешают трудовой деятельности.

Каждый десятый россиянин (11%) считает офис идеальным местом для знакомства. Порядка 44% российских работников положительно относятся к отношениям на работе.

Еще 28% считают романы на работе личным делом каждого, а 16% заявили, что на работе нужно работать. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и мессенджером Viber, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что 24% россиян лгали во время собеседования ради трудоустройства. Большинство россиян, обманывавших при собеседовании, искажали правду о своей личной жизни (40%), отношениях с коллегами и руководителями на прошлой работе (23%), а также об опыте и навыках (11%).

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