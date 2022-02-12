Половина российских сотрудников поддерживает романы на работе

Москва, 12 февраля. Почти половина опрошенных россиян выразили поддержку отношениям на работе. Еще треть респондентов (33%) одобряет отношения, если они не мешают трудовой деятельности.

Каждый десятый россиянин (11%) считает офис идеальным местом для знакомства. Порядка 44% российских работников положительно относятся к отношениям на работе.

Еще 28% считают романы на работе личным делом каждого, а 16% заявили, что на работе нужно работать. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и мессенджером Viber, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что 24% россиян лгали во время собеседования ради трудоустройства. Большинство россиян, обманывавших при собеседовании, искажали правду о своей личной жизни (40%), отношениях с коллегами и руководителями на прошлой работе (23%), а также об опыте и навыках (11%).