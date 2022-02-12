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Губернатор ХМАО Комарова в шутку попросила связать руки мэра Мегиона за стук ручкой

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 00:11
Общество
Губернатор ХМАО Комарова в шутку попросила связать руки мэра Мегиона за стук ручкой
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Ханты-Мансийск, 12 февраля. Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в шутку попросила привязать руки мэра города Мегион Олега Дейнеки за стук ручкой по столу во время прямого эфира.

Дейнека докладывал о ситуации в городе и при этом слишком активно жестикулировал, все время стуча ручкой по столу, сообщает издание «Ямал-Медиа». Видеозапись эфира появилась в Сети.

«Заберите у Олега Александровича ручку, привяжите руки. Страшно напрягаете», — сказала Комарова в шутку, обращаясь к мэру.

Глава Мегиона извинился перед губернатором и поспешил убрать ручку. Стук после замечания прекратился.

Ранее стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления минфина РФ по ХМАО-Югре Юрия Чекина по статье о приготовлении к убийству.

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