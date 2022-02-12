МИД России: против Москвы ведется скоординированная информационная атака Запада

Москва, 12 февраля. Ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает МИД России.

Ведомство отмечает, что отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц стран Запада в условиях массированной дезинформационной антироссийской компании. Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым подтверждая свою причастность к вбросам.

МИД РФ подчеркивает, что можно говорить о сговоре властей стран Запада и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины. Она происходит с помощью массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах. В частности, Запад таким образом отвлекает внимание от своих агрессивных действий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Bloomberg в систематической лжи. Издание намеренно опубликовало материал о «вторжении» на территорию Украины.