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МИД России: против Москвы ведется скоординированная информационная атака Запада

Политика
МИД России: против Москвы ведется скоординированная информационная атака Запада
Личный архив  /  Богдан

Москва, 12 февраля. Ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает МИД России.

Ведомство отмечает, что отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц стран Запада в условиях массированной дезинформационной антироссийской компании. Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым подтверждая свою причастность к вбросам.

МИД РФ подчеркивает, что можно говорить о сговоре властей стран Запада и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины. Она происходит с помощью массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах. В частности, Запад таким образом отвлекает внимание от своих агрессивных действий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Bloomberg в систематической лжи. Издание намеренно опубликовало материал о «вторжении» на территорию Украины.

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