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Осужденный за попытку взорвать ФСБ в Minecraft школьник готовился к реальному теракту

Происшествия
Осужденный за попытку взорвать ФСБ в Minecraft школьник готовился к реальному теракту
Федеральное агентство новостей

Красноярск, 11 февраля. Школьник, осужденный в Канске Красноярского края за попытку взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, участвовал в подготовке реального теракта.

Подростка приговорили к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для организации терактов в будущем, двух других подозреваемых освободили за помощь следствию. При этом собеседник РИА Новости сообщил, что в действительности школьниками планировались нападения на объекты правоохранительных органов. Отмечается, что признательные показания у следствия имеются.

«Подростки готовились к реальным действиям, не только в компьютерной игре», — заявил источник.

Ранее стало известно о задержании ФСБ жителя Ставрополья за подготовку к террористическому акту на одном из инфраструктурных объектов в Новопавловске.

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теракт школьник канск
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