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Байден обсудил по телефону с союзниками по НАТО и ЕС координацию по Украине

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 23:43
Политика
Байден обсудил по телефону с союзниками по НАТО и ЕС координацию по Украине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 февраля. Американский лидер Джо Байден обсудил с союзниками по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу координацию по Украине.

В переговорах приняли участие Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Румыния, Польша, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель ЕС. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Мы достигли значительного уровня единства и прогресса от широкой стратегии до технических деталей», — сказал Салливан.

Ранее Салливан призвал всех американцев в срочном порядке покинуть Украину. Любой гражданин США должен как можно скорее покинуть регион, заявил он.

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