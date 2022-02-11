Байден обсудил по телефону с союзниками по НАТО и ЕС координацию по Украине

Вашингтон, 11 февраля. Американский лидер Джо Байден обсудил с союзниками по Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу координацию по Украине.

В переговорах приняли участие Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Румыния, Польша, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель ЕС. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Мы достигли значительного уровня единства и прогресса от широкой стратегии до технических деталей», — сказал Салливан.

Ранее Салливан призвал всех американцев в срочном порядке покинуть Украину. Любой гражданин США должен как можно скорее покинуть регион, заявил он.