Генконсульство в Дубае обеспечит помощь задержанному туристу из России

Доха, 11 февраля. Генеральное консульство России в Дубае и северных эмиратах обеспечит максимальную поддержку задержанному в ОАЭ туристу Артему Ершову. Россиянин проводил фотосъемку в неположенном месте.

Гражданин РФ прибыл в Дубай в ноябре ради отпуска, но был задержан местными правоохранительными органами после сделанной в порту фотографии. В целях проведения следственных действий у туриста отобрали смартфон и открыли дело. Позднее его освободили, но суд продолжается. Об этом пишет РИА Новости.

«Генеральное консульство России в Дубае оказывает максимально возможную поддержку задержанному за фотосъемку в неположенном месте туристу Артему Ершову, но не может вмешиваться в ход судебного процесса, когда дело на него уже было заведено. Процесс должен был завершиться в январе, но по ряду объективных причин, в том числе из-за болезни судьи, затянулся», — объяснил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что воздушное сообщение между Израилем и Дубаем может быть приостановлено с 8 февраля. В качестве причины представители еврейского государства указали противоречия в мерах безопасности в аэропорту эмирата.