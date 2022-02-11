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Глава ДНР Пушилин допустил обращение к России за помощью

Политика
Глава ДНР Пушилин допустил обращение к России за помощью
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 11 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возможном вынужденном обращении к России за помощью в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Украина, по его словам, продолжает стягивать к линии соприкосновения в регионе тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Кроме того, Пушилин отметил, что иностранный контингент также увеличивается. Разведка ДНР сообщила, что в Донбассе появились польские и американские наемники. Как подчеркнул глава республики, «цифра становится опасной, это не десятки, а уже сотни человек».

«Мотивация и боевой дух наших подразделений говорит о том, что мы в состоянии защищать гражданское население Донбасса. Но при этом легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траекторий, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации», — добавил Пушилин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ стали чаще проводить воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.

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