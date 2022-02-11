СК опубликовал видео допроса спланировавшей убийство семьи омской школьницы

Омск, 11 февраля. Правоохранители показали видео следственного эксперимента, на котором школьница из омского села Юрьевка, подозреваемая в подстрекательстве своего молодого человека к убийству семьи, рассказала в подробностях, как произошло преступление.

Убийство семьи из трех человек произошло утром 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Жертвами стали 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница, а также десятилетняя дочь женщины, страдающая ДЦП. После расследования в убийстве заподозрили 14-летнюю дочь женщины, сообщившую об инциденте соседям и полиции, а также ее 17-летнего парня. Она во всех подробностях описала произошедшую в ночь с 21 на 22 января трагедию.

«Я услышала такие звуки. Ну, мне так показалось, он наносит отчиму удары ножом. Далее проснулась мама и начала кричать. Она забежала к нам в комнату и встала неподалеку от входа. Она стояла в углу, и я ей сказала: "Мама, я пошла за помощью!" В коридоре я не стала ни обуваться, ни надевать штаны», — рассказала школьница.

Она отметила, что спустя время вернулась в дом и в коридоре обнаружила тело своей сестры.

«Я заходила в дом и увидела, что вот здесь лежала моя сестра. Я, конечно, была в шоке, потому что она не должна была сюда попасть. А он в это время находился в спальне. Он увидел, что я здесь одна, зашел, открыл кран и помыл руки. Кровь я вылила сюда. Потом он сказал, что я должна пойти к соседке, тете Вале, и сказать, что забежал какой-то мужик и всех убил. Потому что они много шуму навели», — сообщила девочка.

После преступления она убежала из дома со своим шестилетним братом, сообщив соседям и правоохранительным органам, что убийство совершил неизвестный мужчина. Однако следователям удалось выяснить, что может быть причастен парень школьницы. Вероятно, убийство они спланировали заранее, потому что родители девочки были против их отношений.

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