Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 00:43
00:42
Происшествия
Плита придавила человека во время работ на северо-западе Москвы
00:34
Политика
НАТО заявила о готовности к любому сценарию событий вокруг Украины
00:23
Политика
Украина ожидает поставку британских военных катеров с современными ракетами Sea Spear
00:19
Политика
Издание The Spectator объяснило, почему Путин побеждает в противостоянии с НАТО
00:16
Общество
Исследование: 95% учителей считают эффективным разделение школьников по типам восприятия
00:16
Экономика
ФНС: налог «для богатых» принес в бюджет 636 млрд рублей
00:16
Общество
Половина российских сотрудников поддерживает романы на работе
00:11
Общество
Губернатор ХМАО Комарова в шутку попросила связать руки мэра Мегиона за стук ручкой
00:05
Политика
МИД России: против Москвы ведется скоординированная информационная атака Запада
00:02
Политика
«Зрада» космических масштабов: публицист Альгис Микульскис о потерянной гордости Украины
Все новости

Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Цена нефти Brent превысила 95 долларов за один баррель впервые с 1 октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти в мире вечером значительно усилила рост — до 4-5%. Так, согласно данным на 21:42 по московскому времени, цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 4,1%, до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара соответственно.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что обострение отношений между США и Россией толкает цены на нефть вверх.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
нефть brent торги
Комментировать