Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Москва, 11 февраля. Цена нефти Brent превысила 95 долларов за один баррель впервые с 1 октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти в мире вечером значительно усилила рост — до 4-5%. Так, согласно данным на 21:42 по московскому времени, цена апрельских фьючерсов на Brent выросла на 4,1%, до 95,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,81%, до 94,2 доллара соответственно.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что обострение отношений между США и Россией толкает цены на нефть вверх.