Северная Македония и Черногория призвали своих граждан покинуть Украину

Киев, 11 февраля. Власти Северной Македонии, Черногории и Эстонии призвали собственных граждан покинуть территорию Украины.

Ранее советник американского президента Джейк Салливан заявил, что все граждане США должны как можно быстрее покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также призвал американских граждан немедленно покинуть эту республику. По словам главы государства, нет сценариев, при которых Вашингтон отправил бы войска на территорию Украины. Байден подчеркнул, что в случае конфликта между Кремлем и Белым домом начнется «мировая война».