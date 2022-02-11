Елисейский дворец анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона

Париж, 11 февраля. Французский президент Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее президент Франции в позитивном ключе прокомментировал состоявшиеся ранее переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Пятой республики, обмен мнениями в Москве был весьма насыщенным и содержательным. Главы государств обсудили актуальные вопросы и провели переговоры на тему ситуации вокруг Украины.