Капитан «Ак Барса» Зарипов выразил поддержку фигуристке Валиевой после скандала с допингом

Казань, 11 февраля. Капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее допинг-проба 15-летней Валиевой показала следы запрещенного вещества — триметазидина. Спортивный арбитражный суд рассмотрит вопрос о ее участии в личном турнире.

Многие спортсмены выступили в поддержку юной фигуристки. Так, Данис Зарипов сказал, что родной для спортсменки Татарстан полностью на ее стороне.

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы. Я знаю сам — правда обязательно победит. Продолжай работать, несмотря ни на что, и пусть это принесет тебе только новую мотивацию стать лучше», — отметил капитан ХК.

Ранее бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой о допинг-тесте является очень сложным.