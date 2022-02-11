Журналисты ЦАР обвинили Чад и Судан в поддержке боевиков

Банги, 11 ноября. Представители СМИ назвали Чад и Судан виновниками политической нестабильности в Центральноафриканской Республике. О причинах подобного обвинения рассказывают корреспонденты издания La Fraternite.
«Некоторые соседние государства регулярно поддерживали перевороты и восстания в ЦАР. Более того, они продолжают это делать. Недавно жители узнали, что именно Южный Судан поставлял оружие Али Дарасса, экс-главарю ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) и одному из самых гнусных боевиков, которого бросили даже приближенные командиры.
Ни для кого не секрет, что наемники из Чада и Судана пособничают радикалам, которые грабят, насилуют и убивают мирное население Центральноафриканской Республики. Однако сейчас их стратегия не работает. Национальная армия (FACA) неустанно работает над тем, чтобы каждый бандит предстал перед судом», — говорится в публикации.
Журналисты считают, что власти Чада и Судана должны проявить солидарность с правительством ЦАР в проведении расследования преступлений соотечественников. Игнорирование бесчинств наемников является доказательством причастности руководства стран к центральноафриканскому кризису.
Ранее новостное издание 236 Actu сообщило, что радикалы из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) во время бегства от бойцов национальной армии скрылись на территории соседнего Чада.