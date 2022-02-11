Журналисты ЦАР обвинили Чад и Судан в поддержке боевиков

Банги, 11 ноября. Представители СМИ назвали Чад и Судан виновниками политической нестабильности в Центральноафриканской Республике. О причинах подобного обвинения рассказывают корреспонденты издания La Fraternite.

«Некоторые соседние государства регулярно поддерживали перевороты и восстания в ЦАР. Более того, они продолжают это делать. Недавно жители узнали, что именно Южный Судан поставлял оружие Али Дарасса, экс-главарю ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) и одному из самых гнусных боевиков, которого бросили даже приближенные командиры.

Ни для кого не секрет, что наемники из Чада и Судана пособничают радикалам, которые грабят, насилуют и убивают мирное население Центральноафриканской Республики. Однако сейчас их стратегия не работает. Национальная армия (FACA) неустанно работает над тем, чтобы каждый бандит предстал перед судом», — говорится в публикации.