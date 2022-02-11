Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита

Банги, 11 февраля. Жители центральноафриканского города Бамбари выразили беспокойство в связи с прибытием в населенный пункт неизвестных белых специалистов. Местные власти и полиция не имеют никакой информации о цели визита граждан стран коллективного Запада. Об этом сообщает La Fraternite.

«Опыт показывает, что вооруженные группировки получают инструкции от агентов иностранных держав. Это объясняет панику среди мирного населения, которое рассказало нам о представителях Парижа и Вашингтона, дислоцировавшихся в Бамбари. Люди отметили, что неизвестных лиц сопровождают белые журналисты. Главный вопрос заключается в том, какую цель преследуют эти группы? Граждане уверены, что их прибытие не является случайностью», — написано в материале.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Центральноафриканцы считают, что западные агенты находятся в стране для дестабилизации обстановки. Жители заявили, что неожиданный визит не предвещает им ничего хорошего, так как представителей коллективного Запада не раз уличали в попытках создать искусственный хаос в республике:

«Полиция подтвердила нахождение в городе иностранцев. Однако стражи порядка не проинформированы о причинах их прибытия».

Ранее граждане Бамбари вышли на стихийный митинг после того, как стали свидетелями пособничества сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) радикалам. Миротворцев уличили в передаче оружия боевикам.