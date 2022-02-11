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Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде

Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 11 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.

В ближайшее время коллегия арбитров будет решать вопрос. Об этом говорится на сайте CAS.

«В ближайшее время будет назначена коллегия арбитров, которая решит этот вопрос. Группа выдаст процессуальные направления, в том числе направления для слушания. Дата и время принятия решения CAS будут объявлены дополнительно после слушания», — сказано в сообщении.

Ранее допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Проба была взята 25 декабря. Об этом сообщает Международное агентство тестирования. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что опротестует решение снять отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешить ей продолжить Олимпиаду в Пекине.

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