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Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований

Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 11 февраля. Президент РФ Владимир Путин выпустил указ об открытии Совместного российско-эфиопского центра биологических исследований (СРЭЦБИ). Об этом сообщил заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН академик РАН Юрий Дгебуадзе.

«Работа немножко сейчас сдвинулась: подготовлен пакет документов Академией, все отдано в министерство; но пока ничего не началось, и финансирование не открылось», — объяснил Дгебуадзе.

Академик напомнил, что идея о создании структуры возникла еще в 2017 году. Авторы проекта считают, что открытие СРЭЦБИ выведет сотрудничество Москвы и Аддис-Абебы на новый уровень. По словам Дгебуадзе, совместная работа в области биологии за прошедшие десятилетия принесла хороший результат:

«Процесс эволюции идет на глазах: таких точек в мире очень мало и такие точки были найдены. Это озеро Тана, где нами изучены 15 морфотипов разного уровня генетических различий, которые являются внутривидовыми и представляют очень большой, фундаментальный интерес».

Ранее ученые пересмотрели возраст найденных в Африке останков древнейшего Homo sapiens. Окаменелости Омо-I оказались минимум на 30 тысяч лет старше, чем предполагалось ранее.

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