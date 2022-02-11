Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик

Москва, 11 февраля. Известная актриса театра и кино Евгения Брик скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет. Как рассказал актер Владимир Кошевой, ему тяжело осознавать, что звезды больше нет.

Кошевой и Брик играли супружескую пару в художественном фильме «Одесса», режиссером которого выступал муж актрисы Валерий Тодоровский. По словам Кошевого, Брик на съемках была богиней, — настолько ее любила камера.

«Мы провели много времени на ночных съемках, рядом была их прекрасная дочка Зоя. Это удивительная семья. Тяжело осознать, что ее уже нет. Я запомнил Женю яркой, улыбающейся, но при этом сомневающейся. При всей звездности она была очень сомневающимся человеком. На экране она была богиней — ее очень любила камера», — приводит слова Кошевого «Народные Новости».

Актер добавил, что Брик, боровшаяся со своим недугом, проявила подлинное мужество. При этом актриса мало кому говорила о своем здоровье. Как призналась режиссер Алена Званцова, даже она ничего не знала о болезни звезды.