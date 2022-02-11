Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов

Аддис-Абеба, 11 февраля. Число слонов, незаконно убитых за последние полгода в трех охраняемых заповедниках, достигло 19, сообщает Управление по охране дикой природы Эфиопии.

Согласно отчету парковых офисов, в Омо погибло пять слонов, еще по семь — в Маго и Бабиле. Сейчас руководство заповедников проводит проверки на контрольно-пропускных пунктах и пытается выяснить масштабы проблемы браконьерства.

Сотрудники Управления выразили обеспокоенность по поводу возможного ухудшения ситуации, если правительство Эфиопии не примет соответствующих мер для решения вопроса безопасности. Также они отметили, что часть останков слонов были сожжены. Это является доказательством того, что нелегальные охотники пытались сжечь улики.

Ранее власти Намибии сообщили, что их стратегия по борьбе с браконьерством показала положительный результат. В прошлом году защитники природы зарегистрировали убийство только четырех черных носорогов и одного слона.