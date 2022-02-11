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Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»

Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
Global Look Press  /  Joko/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 11 февраля. Представители социальной сети знакомств Badoo рассказали, какие применяют технологии для безопасности пользователей.

Стриминговый сервис Netflix представил документальный фильм под названием «Аферист из Tinder», который вышел на экраны 2 февраля. Проект посвятил зрителей в историю мошенника Саймона Леваева, который притворялся сыном израильского миллиардера Льва Леваева.

Злоумышленник выкладывал фотографии своих роскошных будней в Tinder, знакомился с девушками и приглашал их на свидания. После демонстрации безбедной жизни, Леваев придумывал проблемы, которые ему угрожали и просил девушек помочь ему финансами. По такой схеме мошенник получил около 10 млн долларов.

В пресс-службе Badoo объяснили, что безопасность пользователей является для социальной сети приоритетом. Команда принимает меры, чтобы блокировать любые новые или существующие фейковые аккаунты.

«Мы призываем наше сообщество сообщать нам о любых аккаунтах, в которых используются данные или фотографии Саймона, чтобы мы могли принять соответствующие меры», — сообщили представители соцсети в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело».

Ранее стало известно об инциденте, который произошел с 17-летней петербурженкой. Девушка отравилась гашишем после встречи с подругой, с которой познакомилась в Badoo.

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безопасность фейк badoo
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