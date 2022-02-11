Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»

Москва, 11 февраля. Представители социальной сети знакомств Badoo рассказали, какие применяют технологии для безопасности пользователей.

Стриминговый сервис Netflix представил документальный фильм под названием «Аферист из Tinder», который вышел на экраны 2 февраля. Проект посвятил зрителей в историю мошенника Саймона Леваева, который притворялся сыном израильского миллиардера Льва Леваева.

Злоумышленник выкладывал фотографии своих роскошных будней в Tinder, знакомился с девушками и приглашал их на свидания. После демонстрации безбедной жизни, Леваев придумывал проблемы, которые ему угрожали и просил девушек помочь ему финансами. По такой схеме мошенник получил около 10 млн долларов.

В пресс-службе Badoo объяснили, что безопасность пользователей является для социальной сети приоритетом. Команда принимает меры, чтобы блокировать любые новые или существующие фейковые аккаунты.

«Мы призываем наше сообщество сообщать нам о любых аккаунтах, в которых используются данные или фотографии Саймона, чтобы мы могли принять соответствующие меры», — сообщили представители соцсети в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело».

Ранее стало известно об инциденте, который произошел с 17-летней петербурженкой. Девушка отравилась гашишем после встречи с подругой, с которой познакомилась в Badoo.