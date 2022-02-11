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Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны

Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
Пресс-служба Министерства обороны РФ  / 

Банги, 11 февраля. Координатор гражданской платформой Tongolo Тi Beafrica Станислас Кокота-Доби направил открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Активист попросил назначить главой многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) бывшего министра обороны Мари-Ноэль Кояру. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«В ближайшее время произойдет замена главы МИНУСКА. Жители ЦАР разочарованы миссией и их бездействием в вопросе защиты населения. «Голубых касок» часто обвиняют в том, что они не способны выполнить положения собственного мандата. К сожалению, миссия ООН предоставила вооруженным бандам возможность совершать преступления против мирного населения. И ситуация ухудшается с каждым днем.

Недовольство достигло апогея. С начала 2021 года в стране проходят митинги против присутствия миротворцев ООН. Люди считают, что только назначение коренного центральноафриканца главой миссии сможет изменить ситуацию», — говорится в обращении.

Наиболее подходящим кандидатом на пост Кокота-Доби назвал экс-министра обороны Мари-Ноэль Кояру. Активист отметил, что она имеет большой опыт в стабилизации обстановки, так как находилась на должности во время вооруженного кризиса.

Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее с аналогичным требованием выступили мирные жители. Граждане раскритиковали западных претендентов и заявили, что только этнический центральноафриканец сможет защитить права соотечественников.

Текущий руководитель миссии ООН Манкер Ндиай неоднократно подвергался критике, так как он не предпринял попыток исправить ситуацию и решить многолетние проблемы МИНУСКА. Подробнее о том, как сенегальский политик скрывает преступления «голубых касок», можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

 

 

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