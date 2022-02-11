Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона

Европейские страны стали задумываться о том, что стремления США нередко идут вразрез с их национальными интересами. Возможно, к этому Евросоюз сподвигли холода и заоблачные цены на газ, которые установила европейская биржа. Политики ФРГ, Франции и других стран стали говорить о том, что их пытаются обмануть. Об этом ФАН рассказал политолог Алексей Мартынов.

Накануне стало известно, что в ответ на призыв Соединенных Штатов Берлина остановить газопровод «Северный поток — 2» в случае якобы возможного вторжения России на Украину ряд депутатов бундестага заявили о том, что Вашингтон умалчивает о собственном импорте российской нефти.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание, что немецкие политики в последние годы множество раз поднимали вопрос о том, что экономические интересы США и ФРГ не совпадают, и Вашингтон ведет с Германией игру в исключительно собственных интересах.

«Политику не нужно смешивать с коммерцией, но именно это делают представители Вашингтона, под различными предлогами убеждая Берлин не запускать «Северный поток — 2». Очевидно, что российский газ представляет для американского прямую конкуренцию. США пытаются саботировать поставки Москвой углеводородов в страны Европы, при этом сами ведут торговлю с Россией, потому что это рационально. Они закупают нефть, газ, ракетные двигатели и активно участвуют в совместной космической программе. Возмущение немецких политиков и бизнесменов тем, что заокеанские партнеры пытаются отговорить их от выгодных контрактов с Россией, вполне естественно. Немцы надеются, что экономический спад, вызванный во всем мире пандемией, заканчивается, они хотят запустить свою промышленность на полную мощность», — высказал свою точку зрения эксперт по международным отношениям.

Собеседник ФАН предположил, что свою позицию в ответ на давление Вашингтона Берлин будет отстаивать на всех уровнях. Он напомнил, что позиции США как мирового гегемона давно ослабли, и степень влияния Соединенных Штатов на страны Евросоюза сегодня в значительной мере преувеличена. Политолог обратил внимание, что свой суверенитет, помимо ФРГ, стала пытаться отстаивать и Франция. Кроме того, активным конкурентом США открыто выступает Великобритания, пытаясь контролировать зоны, в которых влияние Америки слабеет. Мартынов выразил уверенность: несмотря на давление Соединенных Штатов, «Северный поток — 2» будет запущен в Европе до конца весны этого года.

Ранее ФАН объяснил, что кроется за призывом Валенсы «ударить по России». Польша исполняет указания США, действуя в ущерб себе и всему Евросоюзу.