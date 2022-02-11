Концерн «Газпром» снова не забронировал транзит через «Ямал — Европу»

Санкт-Петербург, 11 февраля. Российский газовый холдинг в очередной раз не стал бронировать мощности магистрали «Ямал — Европа». Об этом пишет «Прайм».

«Газпром» не зарезервировал на пятницу трубопровод «Ямал — Европа» с целью поставок голубого топлива через территорию Польши. При этом транзит природного газа через Украину достигает практически максимальных значений, что подтверждают данные GSA Platform,а также «Оператора ГТС Украины».

«Ямал — Европа» продолжает «простаивать» как на регулярных, так и на дополнительных сессиях в рамках аукционов. Данный маршрут работает сейчас в режиме реверса, прокачивая сырье из Германии в Польшу.

Руководство отечественного концерна не стало бронировать трубопровод на месяц вперед в январе. Однако «Газпром» нарастил поставки через украинскую территорию. Они увеличились с 57,7 млн кубических метров 10 февраля до 103,6 млн «кубов» на следующий день.

В среднем в январе транзит газа через Украину был в два раза меньше, чем прописано в соглашении (в районе 109 млн куб. м в сутки). В конце января «Газпром» начал повышать прокачку, но затем показатели снова скорректировались в сторону понижения.