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Молдавия может приступить к закупке газа у Азербайджана

Экономика
Молдавия может приступить к закупке газа у Азербайджана
facebook.com  /  SA”Moldovagaz”

Кишинев, 11 февраля. Молдавия, имеющая долги перед «Газпромом», рассматривает вариант покупки газа у Азербайджана. Молдавский эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан считает, что сделка не состоится, поскольку сотрудничать с «Газпромом» гораздо выгоднее, сообщает ТАСС.

Андрей Дамашкан отметил, что технически возможно получать газ у Азербайджана, который отправляет его в Турцию через Грузию. Газ можно прокачать до Молдавии по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), но придется договариваться о стоимости транзита с несколькими операторами.

Азербайджан не пойдет на ценовые уступки, поскольку заинтересован в получении максимальной выгоды от продажи газа. Все это отразится на стоимости газа для Молдавии, а она, судя по всему, будет гораздо выше, чем по долгосрочному контракту с «Газпромом».

Бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов напомнил, что у Молдавии с «Газпромом» непростые отношения из-за постоянных задержек с оплатой за газ. При таких условиях сложно найти заинтересованных альтернативных поставщиков энергоресурса и рассчитывать на заключение контрактов на самых выгодных условиях.

Молдавия планирует сотрудничать с Азербайджаном по поставкам газа, несмотря на все возможные сложности.

На данный момент компания «Молдовагаз» только на треть рассчиталась за поставки с «Газпромом». У нее постоянно возникают проблемы со своевременной оплатой.

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Газпром россия газ молдавия
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