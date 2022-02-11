Новый раунд переговоров в «нормандском формате» обернулся провалом

Киев, 11 февраля. Участники очередного этапа диалога «нормандской четверки» не смогли прийти к согласию, уверены украинские журналисты. Они указали на провал встречи в Берлине.

Недавно в Германии прошли переговоры советников лидеров «нормандского формата». Россию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. По данным украинского издания «СТРАНА», встреча сторон обернулась неудачей.

«И такой итог был в общем-то предопределен. В перерыве между встречами украинские представители официально заявили, что "Минск-2" в его политической части исполнять не будут. Единственная договоренность, да и то устная: Киев должен собрать срочное заседание трехсторонней контактной группы и начать там обсуждение минских законопроектов», — подчеркнули журналисты.

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что ему пришлось общаться с украинской стороной, используя толковый словарь. По словам политика, представителям Киева пришлось объяснять идентичное значение слов «консультации» и «обсуждать».