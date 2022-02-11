Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов

Сантьяго, 11 февраля. Дальнобойщики в чилийских городах Антофагаста и Икике организовали блокаду дорог в знак протеста против убийства коллеги мигрантами из Венесуэлы. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

По словам главы ведомства Родриго Дельгадо, рано утром протестующие заблокировали пять основных маршрутов региона. Министр потребовал от манифестантов немедленно прекратить блокаду и провести встречу с профсоюзами водителей грузовиков.

Manifestación camioneros por muerte de su compañero de labores. Luego de la reunión en la Delegación Presidencial, no llegan a acuerdo con autoridades. Manifestaciones y paro continúa. #Antofagasta #Mejillones pic.twitter.com/BdRxETVsUn — AM Canal (@AM_Canal) February 11, 2022

Жители Антофагасты призывают правительство усилить контроль над миграционным потоком со стороны границы с Боливией, которую сотни человек регулярно пересекают нелегальным путем.

Поводом для протестов стала смерть молодого водителя 10 февраля, который был убит двумя венесуэльскими мигрантами недалеко от населенного пункта Мехильонес. Мужчина остановил машину после того, как беженцы начали бросать камни в сторону его грузовика. В результате столкновения водитель упал с транспортной развязки высотой 10 м.

#AHORA | Se reportan imágenes de camiones obstaculizando la Ruta 1 (Mejillones-Antofagasta) con sus vehículos y también barricadas, en señal de protesta por el crimen cometido contra un joven conductor.



Nota: https://t.co/H0SyKQX4P2 pic.twitter.com/0zK2pI3dHv — Timeline.cl (@timeline_cl) February 10, 2022

По информации генерала карабинеров Гонсало Кастро, в связи с убийством были задержаны три мигранта.

Блокада дорог в рамках протестов привела к отмене и переносу сотен рейсов из Сантьяго. Демонстрации также распространились на города Ла-Серена и Арика.

Жители области Антофагаста уже на протяжении нескольких недель требуют усилить безопасность и положить конец нелегальной иммиграции сотен человек. Население региона также жалуется на огромное количество лагерей беженцев на улицах, блокирующих доступ к разным частям городов.