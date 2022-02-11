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Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
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Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов

Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth / dpa

Сантьяго, 11 февраля. Дальнобойщики в чилийских городах Антофагаста и Икике организовали блокаду дорог в знак протеста против убийства коллеги мигрантами из Венесуэлы. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

По словам главы ведомства Родриго Дельгадо, рано утром протестующие заблокировали пять основных маршрутов региона. Министр потребовал от манифестантов немедленно прекратить блокаду и провести встречу с профсоюзами водителей грузовиков.

Жители Антофагасты призывают правительство усилить контроль над миграционным потоком со стороны границы с Боливией, которую сотни человек регулярно пересекают нелегальным путем.

Поводом для протестов стала смерть молодого водителя 10 февраля, который был убит двумя венесуэльскими мигрантами недалеко от населенного пункта Мехильонес. Мужчина остановил машину после того, как беженцы начали бросать камни в сторону его грузовика. В результате столкновения водитель упал с транспортной развязки высотой 10 м.

По информации генерала карабинеров Гонсало Кастро, в связи с убийством были задержаны три мигранта.

Блокада дорог в рамках протестов привела к отмене и переносу сотен рейсов из Сантьяго. Демонстрации также распространились на города Ла-Серена и Арика.

Жители области Антофагаста уже на протяжении нескольких недель требуют усилить безопасность и положить конец нелегальной иммиграции сотен человек. Население региона также жалуется на огромное количество лагерей беженцев на улицах, блокирующих доступ к разным частям городов.

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