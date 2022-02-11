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Попытки Польши сократить закупки российского газа оказываются тщетными

Экономика
Попытки Польши сократить закупки российского газа оказываются тщетными

Варшава, 11 февраля. Варшава пытается снизить импорт российского газа, а выходит все наоборот. Поставки голубого топлива из РФ в Польшу выросли в 2021 году на 9,4% по сравнению с 2020 годом.

В итоге импорт российского сырья на польский рынок составил 10,579 млрд кубометров. Таких объемов не наблюдалось с 2016 года, когда уровень поставок достигал 11,070 млрд «кубов» за год.

При этом экспорт российского сжиженного природного газа в Польшу за минувший год увеличился незначительно — на 2%. Его объем оказался на уровне 3,939 млрд куб. м.

Подорожание газа в Польше почти на 1000% поставило предприятия на грань разорения. Голубое топливо в других странах ЕС подорожало в среднем на 50%, и это уже стало ударом для экономик, а в Польше ситуация просто катастрофическая.

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Все новости / Экономика / Попытки Польши сократить закупки российского газа оказываются тщетными
польша газ спг
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