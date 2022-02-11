Пекин, 11 февраля. США и их союзники по НАТО неоднократно пытались сломить Россию, однако все их попытки не увенчались успехом.

Аналитики китайского издания Sohu назвали несколько факторов, из-за которых США не удалось сломить РФ. По их словам, американцы неоднократно пытались запугать россиян, но раз за разом терпели фиаско. Подчеркивается, что Вашингтону не удается достичь поставленной цели из-за феноменальной стойкости русских, передает «ПолитРоссия».

Еще одна причина, по которой провались планы Белого дома, заключается в военной мощи РФ. После распада СССР российским властям удалось не только сохранить богатое наследие, но и создать новые уникальные образцы вооружений и существенно повысить боеспособность войск.

«Еще одна причина непобедимости России кроется в уникальном менталитете россиян. В КНП жителей РФ принято называть боевой нацией, что обусловлено особенностями характера россиян. Они очень стойкие. Эти люди поворачиваются лицом к трудностям и никогда не сбегают с поля боя», — подытожили эксперты из Китая.

Ранее сообщалось, что США боятся вступать в открытое военное противостояние с Россией. По словам экспертов, Вашингтон слишком слаб, чтобы бросать вызов такому сильному оппоненту.