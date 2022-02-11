Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:43
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

Российский ФБР расследует дело бездомного американца, погибшего после ареста

Весь мир
Российский ФБР расследует дело бездомного американца, погибшего после ареста
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Беллингхем, 11 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 49-летнего Роберт Элдарда, который умер во время ареста полицейскими в Беллингхеме, штат Вашингтон. Информация появилась в официальном Telegram-канале правозащитников.

Американец погиб 14 марта 2018 года. Элдард находился в центре для бездомных, когда у него случилось психическое обострение, позже выяснилось, что он страдал от галлюцинаций и паранойи. Сотрудники учреждения вызвали полицейских, которые попытались успокоить мужчину. Правоохранители вывели его из приюта, надели наручники затем придавили к земле и удерживали порядка восьми минут. В итоге он потерял сознание и умер.

В мае 2021 года сын погибшего Джошуа Элдард подал иск против города и полицейского управления, обвиняя их в чрезмерном применении силы. Адвокат семьи заявил, что стражи порядка игнорировали состояние Элдарда и продолжали удерживать его на земле даже после того, как он потерял сознание и не оказали ему медицинскую помощь. Родственники погибшего потребовали один миллион долларов компенсации.

«В то время как мистер Элдард сказал, что не может дышать, трое полицейских продолжали удерживать его на земле в наручниках, пока он не потерял сознание. Вместо того чтобы немедленно оказать помощь, офицеры не заметили его состояние, и он умер», — говорится в иске.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Элдарда.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Российский ФБР расследует дело бездомного американца, погибшего после ареста
сша вашингтон фонд борьбы с репрессиями
Комментировать