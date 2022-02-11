Российский ФБР расследует дело бездомного американца, погибшего после ареста

Беллингхем, 11 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 49-летнего Роберт Элдарда, который умер во время ареста полицейскими в Беллингхеме, штат Вашингтон. Информация появилась в официальном Telegram-канале правозащитников.

Американец погиб 14 марта 2018 года. Элдард находился в центре для бездомных, когда у него случилось психическое обострение, позже выяснилось, что он страдал от галлюцинаций и паранойи. Сотрудники учреждения вызвали полицейских, которые попытались успокоить мужчину. Правоохранители вывели его из приюта, надели наручники затем придавили к земле и удерживали порядка восьми минут. В итоге он потерял сознание и умер.

В мае 2021 года сын погибшего Джошуа Элдард подал иск против города и полицейского управления, обвиняя их в чрезмерном применении силы. Адвокат семьи заявил, что стражи порядка игнорировали состояние Элдарда и продолжали удерживать его на земле даже после того, как он потерял сознание и не оказали ему медицинскую помощь. Родственники погибшего потребовали один миллион долларов компенсации.

«В то время как мистер Элдард сказал, что не может дышать, трое полицейских продолжали удерживать его на земле в наручниках, пока он не потерял сознание. Вместо того чтобы немедленно оказать помощь, офицеры не заметили его состояние, и он умер», — говорится в иске.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Элдарда.