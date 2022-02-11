Новая песня рэпера Егора Крида и певицы МакSим возглавила чарт Apple Music

Москва, 11 февраля. Известный российский рэпер Егор Крид и певица Марина Максимова, более известная как МакSим, презентовали свой совместный трек «Отпускаю» менее суток назад, однако композиция уже взлетела на первую строчку в чартах Apple Music.

Артисты, комментируя ошеломительный успех новой песни, отметили, что им удалось установить рекорд по скорости «взлета» трека на первое место музыкального стримингового сервиса в России.

Как ранее рассказал Крид, работа над новой песней была завершена еще полгода назад. При этом сам рэпер, прослушивая итоговый вариант, с трудом сдерживал накатывавшие на его глаза слезы.

«В 4 утра я скинул трек МакSим, и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью», — рассказал исполнитель в своем Instagam-аккаунте.

Крид выразил радость, что первый плод их с МакSим совместного творчества наконец увидел свет, а также подчеркнул, насколько это важно — уметь отпускать. Прощаться даже с теми людьми, кого так сильно любишь.

Впервые Крид представил отрывок их с МакSим совместной музыкальной композиции 8 февраля. Сниппет песни «Отпускаю» привел его поклонников в неподдельный восторг. Некоторые из них уже успели окрестить работу артистов коллаборацией года.