Ретейл приступил к добровольному ограничению наценок на продукты

Москва, 11 февраля. Первый отчет о соблюдении режима добровольного ограничения наценок на продукты поступил в Федеральную антимонопольную службу. Об этом пишет «Интерфакс».

Один из популярных российских ретейлеров направил в ФАС первый отчет, указывающий на введение ограничений относительно актуальных продуктовых цен. Данной компанией стала X5 Retail Group, которой принадлежат бренды «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» и «Чижик».

Ретейлер уведомил регулятора о средних закупочных и розничных ценниках. Кроме того, магазин проинформировал об уровне торговой наценки на социально значимую продукцию.

В сообщении антимонопольного ведомства отмечается, что «Тандер», управляющий сетями «Дикси» и «Магнит», собирается передать ФАС данные о своих обязательствах по данному направлению по результатам месяца. Предполагается, что торговые сети станут на регулярной основе предоставлять чиновникам информацию об обязательствах по ограничению наценок на важные с социальной точки зрения товары.

«Магнит», «Бристоль» из Mercury Retail Group и Х5 дали свое согласие на добровольное ограничение торговых наценок на ряд продуктов еще в январе. Собственные предложения они направили в ФАС.

Министерство транспорта также рекомендовало транспортным компаниям не повышать цены на доставку продуктов, хотя автоперевозки выросли в цене за 2021 год на 30%, пишет газета «Коммерсантъ».