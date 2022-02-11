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Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике засняла редких снежных барсов

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 20:46
Общество
Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике засняла редких снежных барсов
wikipedia.org  /  Irbis1983/PD

Красноярск, 11 февраля. Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае представили видеозапись с редкими снежными барсами, которые попали в объектив фотоловушки.

Отмечается, что в зимний период из-за морозов аккумуляторы камер быстро разряжаются. Однако одной из них удалось запечатлеть снежных барсов, которые метили ствол дерева в заповеднике.

«На полученных видео и фото заметно, что подрастающий самец снежного барса начал активно метить и обнюхивать маркировочные точки, как и его мать, а молодая самочка пока этого не делает», – сообщает «Русское географическое общество».

Редкие животные иногда попадаются в объективы посетителей национальных парков. Так, белку-летягу удалось сфотографировать в «Таганае».

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