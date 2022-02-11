Киев пообещал ввести антироссийские санкции в случае «необходимости»

Харьков, 11 февраля. Украина при «надобности» оперативно наложит ограничительные меры на Россию. С таким заявлением выступил секретарь совбеза соседнего государства Алексей Данилов.

Он высказался после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), а также президента Украины Владимира Зеленского. Данилов отметил, что Киев введет санкции против Москвы при «необходимости».

Также СНБО принял рестрикции против компаний-владельцев телеканала «Наш». Под ограничительные меры попала, в том числе, российская «Витрина ТВ», которая транслировала каналы из РФ.

Ранее американские сенаторы предложили наложить на Москву санкции из-за «кибератак» на Киев. Законодатели уверены, что необходимо нарастить поддержку Украины для предотвращения «взломов».