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Киев пообещал ввести антироссийские санкции в случае «необходимости»

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 20:47
Политика
Киев пообещал ввести антироссийские санкции в случае «необходимости»
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Харьков, 11 февраля. Украина при «надобности» оперативно наложит ограничительные меры на Россию. С таким заявлением выступил секретарь совбеза соседнего государства Алексей Данилов.

Он высказался после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО), а также президента Украины Владимира Зеленского. Данилов отметил, что Киев введет санкции против Москвы при «необходимости».

Также СНБО принял рестрикции против компаний-владельцев телеканала «Наш». Под ограничительные меры попала, в том числе, российская «Витрина ТВ», которая транслировала каналы из РФ.

Ранее американские сенаторы предложили наложить на Москву санкции из-за «кибератак» на Киев. Законодатели уверены, что необходимо нарастить поддержку Украины для предотвращения «взломов».

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Все новости / Политика / Киев пообещал ввести антироссийские санкции в случае «необходимости»
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